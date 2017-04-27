В киевском метро рассказали, как их финансовые проблемы повлияют на пассажиров

Солидный долг киевского метро образовался в результате сделок с вагонами, цена которых оказалась завышенной в несколько раз. Сейчас подземка должна за 100 вагонов 1,92 млрд гривен, и суд признал обоснованность претензий на эти деньги предприятия "Укррослизинг", говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеКиевсовет просит Раду, Кабмин и СБУ срочно решить проблему ареста счетов метрополитена

В 2009 году вагоны странным образом сначала выкупила кипрская компания и вывезла их в Литву. Потом у Литвы эти вагоны перекупила британская фирма. Пока вагоны доехали до Киева, они подорожали в 4 раза, а украинский бюджет недосчитался 1 миллиона НДС. Тогда же руководители подземки божились, что платить долги за такие дорогие вагоны им под силу. Однако в 2017 году не только метро, но и город не имеют должной суммы и просят о помощи в СНБО: если фирму-получателя средств подвести под антироссийские санкции, то платить ей не придется.

В то же время нардеп Юрий Левченко считает, что списать все на врагов – не удастся. Ведь официально вагоны продала кипрская компания, а законно применить санкции к офшору – сложно. Да и судилась киевская власть за свое метро совсем не рьяно. "Подали одну кассацию без уплаты судебного сбора – им вернули. Потом другую подали без предоставления копий другим участникам процесса, другим сторонам – им опять вернули. То есть в таком громком процессе на 2 миллиарда гривен какие-то школьные ошибки", - обратил внимание нардеп.

В самом же метро сейчас озабочены тем, где в условиях ареста счетов брать деньги. Чиновники говорят, что на зарплату работников пока хватит, а вот технических резервов осталось на месяц-полтора. Поэтому вскоре неизбежны ухудшения в перевозке – остановки эскалаторов, ремонтировать которые подземке будет не за что. Также может увеличиться интервал движения поездов.

Читайте такжеСитуация в Киевском метрополитене грозит остановкой работы подземки - Кличко