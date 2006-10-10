Начались празднования 64-й годовщины создания УПА

В Луцке сегодня начались торжественные мероприятия по случаю чествования 64-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, в Народном доме „Просвіта” сегодня открылась фотовыставка „Галерея повстанческой славы”. На ней собраны уникальные фотографии, документы о деятельности участников национально-освободительной войны.

Завтра, 11 октября, в Народном доме „Просвіта” желающие смогут посетить тематическую книжную выставку „Там, далеко на Волыни, зародилась УПА”, поскольку, как свидетельствуют исторические источники, первые партизанские отряды украинских националистов возникли на Полесье и Волыни. А 12-15 октября в кинотеатре „Луч” состоится просмотр кинофильмов „Железная сотня”, „Автентат: осеннее убийство”, „Последний бункер”, „Непокоренный”.

В пятницу, 13 октября, состоится торжественная Академия и праздничный концерт.