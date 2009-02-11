Милиция будет ходить по домам и вызывать доверие

В период с 20 января до 30 апреля 2009 года сотрудники Департамента общественной безопасности МВД Украины будут посещать дома граждан с целью информирования о состоянии правопорядка на территориях их проживания, причинах и условиях совершения преступлений и способах защиты от преступников.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

По информации ДСО, также работники милиции расскажут о правилах поведения в экстремальных ситуациях и посоветуют, как правильно защитить свое имущество.

Основные задачи таких действий милиции - всестороннее информирование населения и участковых инспекторов милиции о деятельности органов внутренних дел, усиление профилактического влияния на проблемы семей, в которых есть несовершеннолетние дети, склонные к совершению правонарушений, снижение криминализации подростковой и молодежной среды, предотвращение безнадзорности и беспризорности детей, распространения пьянства, наркомании и других негативных явлений на территории государства.

В то же время большое внимание будет уделяться посещению пожилых людей с целью предупреждения совершения преступлений и других правонарушений в отношении них. С пожилыми людьми будут проводиться беседы профилактического характера, будет инициироваться вопрос перед органами власти и местного самоуправления об установлении, в случае необходимости, за ними социального патронажа.

Как отметили в МВД, такой вид общения призван способствовать восстановлению доверия населения к работникам милиции и налаживанию тесного сотрудничества для информирования органов внутренних дел о совершении правонарушений и своевременного на них реагирования.