В Ривненской области верующие МП воюют за церковь с целым селом, в ход идет греховна артиллерия - маты (видео)

В Ривненской области община села Бадовка отстаивает право на церковь Киевского патриархата. Об этом ТСН.uа рассказала местная жительница Лилия.

В частности, община села уже несколько лет сооружает за собственные средства церковь, которая от начала строительства служила Московскому патриархату. Однако после начала конфликта на востоке Украины в селе решили перейти к Киевскому патриархату.

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В свою очередь, такое решение общины не понравилось сельскому священнику и он его отклонил. Также служитель не хотел править службы за украинских защитников, которые служат в АТО.

"Тогда священника выгнали, а за ним ушли из села жители пяти домов против всей общины. И теперь дело безрезультатно решается судами. Сторонники Московского патриархата пошли править в доме одной из жительниц и сейчас воюют с нами, чтобы отобрать у нас церковь, в которой уже два года правит украинский священник с общиной села", - рассказала Лилия.

Кроме того, она добавила, что вчера, 25 апреля, состоялась очередная перепалка между сторонниками Московского и Киевского патриархатов. Жительница села отметила, что представители Московского патриархата пытались отобрать ключи от церкви. На видео, которое она сняла, слышна брань из уст верующего Московского патриархата, который в этот момент держит крест.