Полиция задержала священника, который вез оружие из Волновахи
03:19, 02 августа 2016Общество
4002 0
В Донецкой области на посту полиции Мангуш при осмотре микроавтобуса у пассажира обнаружили пять гранат и 2 РПГ.
Полиция задержала священника, который вез оружие из Волновахи / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Владельцем арсенала оружия оказался священник.
Об этом на странице в Facebook сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Читайте такжеНа Черниговщине во время игры застрелили 9-летнюю девочку
Священник направлялся из Волновахи в Черновицкую область попутным транспортом. По его словам, снаряды он провозил в память о военных.
«Вот много видел в своей жизни, но такое - впервые. Говорит - везу на память от военных. Ну зачем батюшке такие "сувениры"?», - отмечает Аброськин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter