Полиция задержала священника, который вез оружие из Волновахи

03:19, 02 августа 2016
Общество
4002 0

В Донецкой области на посту полиции Мангуш при осмотре микроавтобуса у пассажира обнаружили пять гранат и 2 РПГ.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Владельцем арсенала оружия оказался священник.

Об этом на странице в Facebook сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеНа Черниговщине во время игры застрелили 9-летнюю девочку

Священник направлялся из Волновахи в Черновицкую область попутным транспортом. По его словам, снаряды он провозил в память о военных.

«Вот много видел в своей жизни, но такое - впервые. Говорит - везу на память от военных. Ну зачем батюшке такие "сувениры"?», - отмечает Аброськин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter