Полиция задержала священника, который вез оружие из Волновахи

Владельцем арсенала оружия оказался священник.

Об этом на странице в Facebook сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте такжеНа Черниговщине во время игры застрелили 9-летнюю девочку

Священник направлялся из Волновахи в Черновицкую область попутным транспортом. По его словам, снаряды он провозил в память о военных.

«Вот много видел в своей жизни, но такое - впервые. Говорит - везу на память от военных. Ну зачем батюшке такие "сувениры"?», - отмечает Аброськин.