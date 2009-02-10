В Донецкой области женщина накинулась с ножом на 5-летнего сына

В городе Славянск Донецкой области возбуждено уголовное дело против матери, которая нанесла тяжелые ножевые ранения 5-летнему сыну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления государственной службы охраны при ГУ МВД Украины в Донецкой области, трагедия произошла в одной из семей. Проснувшись ночью от запаха газа, глава семейства увидел, что его 33-летняя жена открыла на кухне все конфорки. Пока мужчина перекрывал газ, женщина зашла в комнату, где спал их 5-летний сын, и ранила его ножом в спину и руки. После этого нанесла удар ножом себе в грудь. Муж вырвал из рук жены клинок, а услышавшие крики соседи позвонили в милицию и "скорую помощь".

На вызов оперативно прибыла группа задержания госслужбы охраны. Милиционер-кинолог Славянского межрайонного отдела ГСО Николай ЗАГОРУЛЬКО сообщил, что в квартире он увидел женщину безумного вида и мужчину, который крепко ее держал. Малыш лежал неподвижно в окровавленной футболке, пульс едва прощупывался. У ребенка оказались три глубоких проникающих ранения (длина ножа превышала 20 см) с повреждением легкого. Н.ЗАГОРУЛЬКО до прибытия медиков плотно закрыл раны политиэленовым пакетом, а затем с помощью напарника плотно перебинтовал. Виновница происшествия все это время сидела на стуле и смотрела в одну точку на стене, у нее также было ножевое ранение груди, но серьезным оно не оказалось.

Завернув ребенка в одеяло, милиционеры передали его прибывшим врачам "скорой помощи". Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение горбольницы №1, где ему была сделана операция. Жизнь мальчика удалось спасти, его состояние стабильное.

Наиболее вероятную причину поведения матери ребенка следователь объяснил как "резко проявившееся серьезное умственное расстройство". Окончательные выводы будут сделаны после психиатрической экспертизы женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту "покушения на убийство", женщина задержана.

По ее словам, попытку убийства она предприняла, потому что "не хочет больше жить, а своего ребенка заберет с собой". Соседи вспомнили, что женщина была обыкновенной домохозяйкой, но в последнее время "ударилась то ли в религию, то ли в секту".

По факту совершенного преступления проводится расследование.