Спасатели МЧС локализовали пожар на химическом складе под Лозовой

Спасатели МЧС локализовали пожар на химическом складе в селе Катериновка Лозовского района Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пожар возник сегодня утром в складском помещении ООО “Супина Інтернешнл ЛТД”, на складе химикатов. Подразделения МЧС на место выехали в 10.16.

Склад химикатов площадью 2000 кв. м и высотой 8 м, состоит из 5 отсеков, стены кирпичные, перегородки и крыша железобетонные.

В отсеке, где возник пожар, хранилось 15 тонн сыпучих фунгицидов на площади 77 кв. м в полимерных бочках, которые свозились для утилизации.

В результате химической реакции загорелись деревянные поддоны и полимерные бочки с химикатами, образовался шлейф дыма размером 50х2000 м над объектом.

Спасателями МЧС в центральный дом культуры эвакуировано 200 детей из местной школы и детского сада. Через СМИ население было предупреждено о чрезвычайном происшествии и получило соответствующие рекомендации.

В 11.15 бойцами МЧС пожар был локализован. По состоянию на 13.30 облако рассеялось.

В настоящее время ведутся работы по засыпке очага пожара песком.

Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа Главного облуправления МЧС.