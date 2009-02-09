Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололед, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории небольшие, в восточной части и в Крыму умеренные дожди. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°, на крайнем юге до 11° тепла. В Украине ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, в восточной части - восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, слабый туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°, по области ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.