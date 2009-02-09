На Кировоградщине 6 официальных миллионеров

В Кировоградской области количество миллионеров, которые задекларировали свои доходы в Государственной налоговой администрации, в прошлом году увеличилось вдвое – с 3 до 6 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ГНА в Кировоградской области Александр ПИДЛИСНЫЙ.

По его словам, сумма оплаченного налога с доходов лишь этих шесть физических лиц в 2008 году составила более 2 млн. грн.

Также А.ПИДЛИСНЫЙ отметил, что начиная с 2005 года, количество поданных гражданами деклараций в Кировоградской области увеличилось с 20,5 тыс. до почти 29 тыс. Соответственно, сумма налога с доходов физических лиц за указанный период увеличилась на 6 млн. грн. (с 1,4 млн. грн. до 7,4 млн. грн.)

«Самые большие суммы, которые декларируются гражданами, получены от инвестиционных прибылей. Преимущественно это публичные люди, которые добросовестно платят налоги. Но в прошлом году налоговая администрация применила 170 административных штрафов к гражданам, скрывавшим свои доходы», - отметил А.ПИДЛИСНЫЙ.