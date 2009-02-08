"Как и планировали, 1,5 млн. тонн сахара произвели"

В Украине производство сахара в 2008-2009 маркетинговом году снизилось на 15% - до 1,6 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

«Как и планировали, 1 млн. 575 тыс. тонн сахара произвели», – сообщили в ассоциации, напомнив, что в прошлом сезоне Украина произвела 1 млн. 859 тыс. тонн сахара.

Сообщается, что в текущем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007-2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы в текущем году составила 355 ц/га.

В переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В прошлом году свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.