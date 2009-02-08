Налоговики нашли "смертельно опасную водку"

В Александрии Кировоградской области работники налоговой милиции выявили подпольный пункт по производству водки, химические показатели которой являются смертельно опасными для человека.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГНА в Кировоградской области, местный житель организовал производственный процесс у себя дома, смешивая в объемной посуде воду и спирт в выгодных для себя пропорциях.

За результатами судебно-медицинской экспертизы, изъятая жидкость не только не отвечает требованиям госстандарта, но и является опасной для здоровья человека, поскольку содержание сопутствующих сивушных масел превышает норму в четыре раза.

Из жилища мужчины изъято 50 литров спирта, 180 бутылок фальсифицированных водочных напитков, около тысячи этикеток, двести контрэтикеток и триста кольереток разных видов и наименований.

За данным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.