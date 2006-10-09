Погода: ночью будут заморозки

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только на севере Левобережья и в восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной и южной частях местами туманы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, на побережье морей 10-15°; днем 13-18°, на Закарпатье и крайнем юге страны до 22°; в Карпатах и на Прикарпатье ночью 1-6° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

11-12 октября - переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 11 октября на севере Левобережья и местами в восточных областях небольшой дождь. Ночью и утром отдельные туманы. Ветер северный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла, в Карпатах 8-13°; в южной части ночью 5-10° тепла, 11 октября в Крыму к 13°, днем 14-19°.

13-18 октября - без существенных осадков. Постепенное снижение температуры ночью до 4° тепла - 2° мороза, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях до 2° тепла - 4° мороза; днем до 7-13° тепла, на юге (кроме Запорожской области) и на Закарпатье до 10-16°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°; в Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°.

11-12 октября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы и в воздухе местами заморозки 0-3°, днем 12-17° тепла.

13-14 октября - без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-13° тепла.