Бессарабский рынок выставят на торги

Аукцион по продаже прав аренды помещений на территории Бессарабского рынка в Киеве будет проведен Киевской международной фондовой биржей 17 февраля. Об этом сообщает сайт Недвижимостьсо ссылкой на Korrespondent.net.

Согласно условиям торгов, после получения прав аренды помещений, общая площадь которых составляет 601,5 квадратных метра, инвестор будет должен открыть в них продовольственный магазин. При этом в договоре отмечается, что в ассортименте магазина должно быть не менее 20 наименований товаров потребительской корзины. Максимальная наценка на товары магазина лимитирована 10 процентами. Срок договора аренды - пять лет.

Стартовая цена, установленная на торгах, 800 тысяч гривен. Шаг аукциона - 50 тысяч гривен. Величина арендных ставок для квадратного метра помещений первого этажа составит 100 гривен в месяц. Подвальные помещения, площадь которых 277,9 квадратных метра, будут сданы в аренду по ставке 50 грн./кв. м.

Торги пройдут в помещениях Бессарабского рынка в 13.00.

Бессарабский рынок построен на Крещатике в 1910-1912 годах на деньги сахарозаводчика Лазаря Бродского.