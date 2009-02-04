Тимошенко пожалуется на банки в НБУ

Правительство Украины без промедления передаст в Национальный банк Украины список банков, которые не продлили кредиты аграриям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера на совещании по ситуации с обеспечением аграриев топливом.

Она отметила, что правительство определило банки, которые не продлили кредиты, из всех 92 кредитующих агропромышленный комплекс.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в общей сложности не продлены кредиты на приблизительно 3 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса.

Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены. «Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.