Мировые цены на нефть повысились

До 40,78-44,08 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 3 февраля на ведущих нефтяных биржах немного повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,08 (+0,26) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,78 (+0,70) долл./барр.

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