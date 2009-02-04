Мировые цены на нефть повысились
00:54, 04 февраля 2009Общество
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До 40,78-44,08 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 3 февраля на ведущих нефтяных биржах немного повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,08 (+0,26) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,78 (+0,70) долл./барр.
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