Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения будет предлагать на ближайшей сессии Киевсовета утвердить программу медицинской помощи больных рассеянным склерозом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой комиссии.

По данным комиссии, распространения этой тяжелой болезни нервной системы по Киеву составляет на сегодня 56 случаев на 100 тысяч населения (для сравнения: по Украине этот показатель составляет 45 случаев на 100 тысяч населения). В Киеве проживает около 1300 больных, которые зарегистрированы и лечатся в городском Центре рассеянного склероза на базе городской клинической больницы №4.

Как отметили в пресс-службе, рассеянный склероз поражает преимущественно молодых людей в возрасте от 16 до 45 лет. Причины его возникновения современной медицине неизвестны.

Во многих странах мира существуют государственные программы поддержки, за счет которых пациенты обеспечиваются препаратами превентивной терапии. В то же время в Киеве программа лечения рассеянного склероза до сих пор не утверждена, поэому соответствующая статья финансирования не внесена в городской бюджет, констатировали в пресс-службе комиссии Киевсовета.

По данным пресс-службы, регулярная помощь 300 пациентам, которые первоочередно нуждаются в превентивной терапии, требует выделения из городского бюджета средств в сумме около 30 млн. грн. в год. Однако ввиду того, что 82% больных – люди трудоспособного возраста, проблема лечения рассеянного склероза является как остро актуальная и переходит из плоскости медицинской в ранг социально-экономической.

Комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения поддержала программу медицинской помощи больных рассеянным склерозом и на ближайшей сессии Киевсовета будет предлагать внести ее в бюджет 2007 года, подчеркнули в пресс-службе.