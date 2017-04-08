В Одессе задержали преступную группу, которая систематически разворовывала экспортные грузы с портов

В Одессе правоохранители разоблачили и задержали преступную группу, которая систематически расхищала поступающие в морские порты из разных областей Украины экспортные грузы.

Как сообщили УНИАН в Управлении защиты экономики (УЗЭ) Нацполиции в Одесской области, правоохранители задержали злоумышленников 7 апреля во время очередного хищения.

Во время спецоперации правоохранители изъяли пломбы, приспособления для слива жидкого товара, специально замаскированные емкости для хранения похищенного товара и 4 тонны масла, которое злоумышленники похитили из контейнеров.

Читайте такжеВ Украине разоблачили масштабную схему незаконной легализации авто (фото)

«По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 1 млн грн», - отметили в управлении.

В ходе проведенных следственных действий оперативники установили участников и организаторов группы, а также разоблачили схему, по которой злоумышленники действовали, и места, в которых осуществлялось непосредственное хищение грузов.

Установлено, что лица, которые в морские порты Одесского региона должны были перевозить опломбированные контейнеры, отклонялись от маршрута, въезжали на заранее обозначенные закрытые территории в Одессе. В дальнейшем, имея соответствующее оборудование и навыки, избегая повреждения пломб, они вскрывали контейнеры и изымали часть грузов. Похищенная продукция реализовывалась, а деньги распределялись между участниками группы.

В управлении добавили, что правоохранители задокументировали многочисленные факты противоправной деятельности.

«Ущерб от этих краж составляет миллионы гривен», - отмечается в сообщении.

В настоящее время все участники преступной группы задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По материалам Управления защиты экономики в Одесской области открыто уголовное производство по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.