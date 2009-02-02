Доллар на межбанке снова идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,8250/7,9550, к 12:00 цены выросли 8,0650/8,1250. Об этом сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2140/0,2200, а к 12:00 цены поднялись 0,2200/0,2240. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,0400 (+0,5750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2745/47, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 9,9585/10,1545, к 12:00 цены ушли вверх 10,2560/10,3620.