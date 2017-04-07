Сервис по выдаче загранпаспортов возобновил работу (фото, видео)

Паспортные центры Государственной миграционной службы возобновили работу после вчерашних технических проблем. Об этом сообщается на сайте ГП "Документ".

"Работа каналов связи восстановлена. Все центры «Паспортный сервис» работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщает 112 Украина, пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук добавил, что оборудование и маршрутизаторы были изъяты СБУ во время расследования, поэтому было доставлено новое оборудование и маршрутизаторы.

"Благодаря техническим работникам ГП "Документ" и телекоммуникационной компании, после того как они всю ночь работали, уже работа паспортных служб и центров предоставления административных услуг возобновлена. Человек может приезжать в наши паспортные сервисы и оформлять или получать заграничные биометрические паспорта", - сообщил он.

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В то же время спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что СБУ не осуществляла никаких действий в самой Государственной миграционной службе и не могла привести к блокированию работы выдачи биометрических паспортов.

"Мы не изымали сервисное оборудование в Государственной миграционной службе. Речь идет о субподрядчике, который разрабатывал программное обеспечение и оставил себе несанкционированный доступ к ресурсам ГМС. Поэтому был изъят сервер только этого одного государственного предприятия, и повлиять на работу системы это никак не могло. Это утечка информации с ограниченным доступом, и речь идет только об обысках и изъятии серверов этой частной компании. Название мы пока не будем объявлять, сейчас идет следствие", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Сайт государственного предприятия "Документ", которое занимается изготовлением и выдачей паспортов перестал работать вечером 6 апреля. Было указано, что причины остановки работы – технические.

Позже в ГМС сообщили, что оформление и выдачу биометрических документов – паспортов для выезда за границу и ID-паспортов – в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и "Паспортных сервисах" на всей территории Украины приостановили из-за следственных действий СБУ.