Оформление биометрических паспортов в "Паспортных сервисах" и ЦПАУ застопорилось из-за действий СБУ - миграционная служба

Оформление и выдачу биометрических документов – паспортов для выезда за границу и ID-паспортов – в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) и "Паспортных сервисах" на всей территории Украины приостановили через следственные действия СБУ. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

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Как отметили в ГМС, операции по оформлению и выдаче этих документов временно приостановлены 6 апреля "в результате следственных действий сотрудников Службы безопасности Украины у одного из операторов связи".

При этом подразделения миграционной службы сейчас работают в штатном режиме.

Больше всего проблему ощутят на себе киевляне, поскольку в Киеве значительное количество заграничных паспортов оформлялось в ЦПАУ и четырех "Паспортных сервисах".

"Государственная миграционная служба обратилась с письмами к СБУ, Госспецсвязи и Государственному предприятию "Украинские специальные системы" (ГП УСС) о максимально быстром восстановлении работы каналов связи и восстановление возможности оформления и выдачи документов", - сообщили в ГМС.

Сайт государственного предприятия "Документ", которое занимается изготовлением и выдачей паспортов, перестал работать вечером 6 апреля. Сообщение об этом высвечивается на главной странице сайта. Указано, что причины остановки работы – технические.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.