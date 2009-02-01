Похоронили судью, найденного в сожженной машине (фото)

В Броварах похоронили судью Высшего хозяйственного суда Украины Михаила Михайлюка.

29 января в 2009 г. на пресс-конференции в Измаиле министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил журналистам, что обугленное тело человека, найденное под Киевом в автомобиле, принадлежало судье Высшего хозяйственного суда Украины Михайлюку.

«Да, тело установлено, безусловно. Сейчас происходит экспертиза, которая должна установить, могло ли быть внешнее проникновение в салон автомобиля, ведь замки (дверей) закрыты, окна закрыты, погибший пристегнут ремнем», - сказал министр.

Говоря о версиях происшедшего, министр отметил, что, «естественно, главная версия – самосожжение... Видеокамеры на автозаправке зафиксировали, что после заправки (автомобиля) судья заправил небольшую канистру бензином и поставил к себе в салон. Сразу после этого повернул в лес...”

Как сообщал УНИАН, 21 января Дарницкое районное управление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту убийства человека, обгоревшее тело которого было найдено накануне поблизости смт Подлески в автомобиле, принадлежавшему одному из судей Высшего хозяйственного суда Украины.

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН