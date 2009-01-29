Обгоревшее тело судьи в авто под Киевом: основная версия ...самосожжение

Судмедэксперты установили, что обугленное тело человека, найденное под Киевом в автомобиле, принадлежало судье Высшего хозяйственного суда Украины Михайлюку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Измаиле журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Да, тело установлено, безусловно. Сейчас происходит экспертиза, которая должна установить, могло ли быть внешнее проникновение в салон автомобиля, ведь замки (дверей) закрыты, окна закрыты, погибший пристегнут ремнем», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Касаясь версий произошедшего, министр отметил, что, «естественно, главная версия – самосожжение».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «есть одно обстоятельство: видеокамеры на автозаправке зафиксировали, что после заправки (автомобиля) судья заправил небольшую канистру бензином и поставил к себе в салон. Сразу после этого завернул в лес, где произошло то, что произошло. Экспертиза сейчас устанавливает технические подробности, которые очень похожи на самосожжение».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что не следует забегать вперед в выводах, окончательного результата экспертизы можно будет ожидать не раньше, чем через месяц-полтора.

«Но с моей точки зрения, деталь, что он поставил канистру в салон автомобиля, заехал в первый же поворот в лес (после заправки), подталкивает на такую мысль», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он проинформировал, что есть свидетель, который находился неподалеку от места происшествия и «слышал хлопок, которой похож не на выстрел, а на микровзрыв».

Как сообщал УНИАН, 21 января Дарницкое районное управление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту убийства человека, обгоревшее тело которого было найдено накануне вблизи пгт Подлески в автомобиле, принадлежащем одному из судей Высшего хозяйственного суда Украины.

23 января заместитель генпрокурора Виктор КУДРЯВЦЕВ допустил, что обгоревшее тело человека, найденное под Киевом в автомобиле, собственником которого является один из судей Высшего хозяйственного суда Украины, принадлежит именно этому судье.