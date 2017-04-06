В ГПСУ подтвердили задержание оккупантами украинского рыболовецкого судна в Крыму

Помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян подтверждает задержание оккупантами украинского рыболовецкого судна в Крыму.

Об этом Слободян заявил в комментарии УНИАН.

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«На данный момент информация подтверждается. Сейчас мы пытаемся установить все детали этого инцидента, но никаких отношений с представителями страны-оккупанта на полуострове не поддерживаем, поэтому получить от них какие-то подтверждения не представляется возможным», - заявил он.

«Оккупанты задержали рыболовецкое судно, которое занималось рыбным промыслом», - уточнил Слободян.

Ранее российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщили, что 4 апреля так называемые «крымские пограничники» задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона". Оккупанты заявили, что судно "нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ на 400 м". Судно шло под флагом Украины, порт приписки – Ильичевск, судовладелец – ООО "БАРА - Украина - Одесса".

Задержал судно пограничный сторожевой корабль "Аметист". Оккупанты привлекли капитана украинского сейнера к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.