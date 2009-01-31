Медведев: нам навязали посредников в Украине

Мы хотим прозрачных отношений и прямых отношений, сказал президент России Дмитрий Медведев в интервью болгарским СМИ накануне открытия Года Болгарии в России.

В ответ на вопрос: "Готова ли Россия убрать посредников от газового договора, как Вам предлагал болгарский премьер?" Д.Медведев сообщил: "Что касается посредников, то, если говорить о российской стороне, нам никакие посредники не нужны. Нам были навязаны когда-то посредники на Украине. Россия готова торговать непосредственно от имени основного поставщика газа, от компании «Газпром»".

"Как правило, в существовании посредников, к сожалению, заинтересованы страны-потребители, - добавил он. - Но я сейчас не говорю о нашей ситуации, естественно, она отдельная, в ней нужно разбираться, но как принцип ещё раз скажу: нам никакие посредники не нужны, если они ломают схему отношений или эти посредники увеличивают стоимость газа для потребителей. Мы хотим прозрачных отношений и прямых отношений".

Полный текст интервью на сайте президента РФ