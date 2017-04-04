У Союза писателей хотят "отжать" офис по соседству с администрацией Порошенко

Национальный союз писателей Украины (НСПУ) накопил перед ГФС долг по земельному налогу в размере 1,5 млн. грн. Взыскание долга планируется через суд, который начнется 7 апреля по ускоренной процедуре путем конфискации и выставления на торги домов творчества, которые принадлежат Союзу, в Одессе и Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСПУ.

В организации напоминают, что с 1 января 2016 года Киеврада установила для национальных творческих союзов максимальный размер земельного налога. Таким образом, НСПУ насчитали около 157 тысяч грн. в месяц налога за пользование земельным участком 0,37 га по адресу ул. Банковая, 2, где находится Дом писателя, центральный офис Союза.

«Это абсолютно неподъемная сумма для Союза писателей. После многочисленных обращений руководителей творческих союзов к столичным депутатам с 31 мая прошлого года размер земельного налога уменьшили втрое, однако налоговый долг оставили, и платить НСПУ его не имела и не имеет возможности и сегодня. На просьбу отсрочить долг налоговая отказала, и таким образом дома писателей в Одессе и Харькове, лакомые куски для коммерческих структур, описывающих и через суд выставят на торги. И шансов сохранить имущество НСПУ, не уплатив долга, фактически нет. Никого не волнует, что Союз является неприбыльной некоммерческой организацией», - заявил в комментарии УНИАН глава НСПУ Михаил Сидоржевский.

По его словам, в Союз писателей из государственного бюджета в последние годы выделяется 920 тысяч гривен на год.

"Так сложно Союзу еще не было за всю историю его существования. Даже во времена Януковича на Союз выделялись почти два миллиона гривен в 2012 году и 1 млн. 765 тыс. грн в 2013-м", - заявил председатель НСПУ.

По мнению Сидоржевского, таким образом Союз поставили в «патовую» ситуацию, когда налоговая нагрузка в разы превышает финансирование из бюджета.

Он призывает снизить земельный налог для творческих союзов до приемлемого размера, как это было до 2016 года. По словам председателя НСПУ, подобное решение было принято для "Мистецького арсеналу".