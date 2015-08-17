СБУ наконец-то заинтересовалась литературными сепаратистами - глава Национального союза писателей

Издателями литературы, что фигурирует в деле, определенной как антиукраинская и сепаратистская, являются российское издательство «Эксмо», и аффилированные с ним издательства «Алгоритм» и «Яуза».

Эту информацию, на своей странице в Фейсбук прокомментировал литератор, глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

7 августа 2015 года СБУ Львовской области возбудило уголовное производство по поводу издания и распространения на террито... Posted by Михаил Сидоржевский on 17 августа 2015 г.

По его словам, жесткая реакция СБУ на факт распространения на территории Украины литературы, которая составляет угрозу национальной безопасности, является крайне необходимой.

«Наконец-то спецслужбы начинают работать профессионально и патриотично в обороне государственных интересов. По крайней мере, мы на это надеемся, привыкнув до сих пор жить в государстве, которое было преимущественно врагом, или, по крайней мере, абсолютно безразличным для свободных, мыслящих граждан», - считает Сидоржевский.

Читайте такжеЭксперты заявляют, что в Украине продолжается ползучая русификация

Председатель Национального союза писателей сообщает, что издательство «Эксмо» имеет свое представительство в Украине (ООО «Форс Украина» , Московский проспект, 9, БЦ «Форум»). Логистические услуги осуществляет ООО «Книжная биржа», владельцем которой является Влад Школьник – главный акционер БЦ «Форум».

«Если говорить о конкретном факте возбуждения уголовного производства против сепаратистских книг, то, понятно, что он касается не только Львовской области. Враг действует против Украины на нескольких фронтах, вбрасывая в войну бешеные деньги. Действует не только танками, но и через провокаторов в политике и на площадях, действует возможностями влияния через продажные СМИ. Чтобы победить в этом смертельном поединке, мы должны забыть об ослиной «толерантности» к недругам, должны научиться быть категоричными в отстаивании наших ценностей и концентрировать силы в борьбе против врага», – констатирует председатель Национального союза писателей Украины.

Напоминаем о том, что ранее книги издательств «Эксмо», «Яуза» и «Алгоритм» вошли в запрещенный к ввозу на территорию Украины перечень книг сепаратистского и антиукраинского направления. Перечень запрещенной литературы из 38 позиций опубликован на сайте Фискальной службы Украины.