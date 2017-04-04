Десяток мужчин устроили в центре Ялты историческую перестрелку - СМИ (видео)

В Ялте в оккупированном Крыму на одном из центральных пляжей появились мужчины, одетые в форму советских солдат времён Великой отечественной войны, передает РИА «Новый день».

Издание пишет, что около десятка мужчин изображали какой-то исторический бой. Хотя, что именно за бой – неизвестно. Сообщается, что в «городской администрации» Ялты, не смогли сообщить, что это была за акция и согласована ли она с «мэрией», заявив, что первый раз об этом слышат.

Отдыхающие на пляже засняли «бой».

На втором видео красноармейцы после «окончания войны» загружаются в обычный городской автобус.