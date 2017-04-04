Десяток мужчин устроили в центре Ялты историческую перестрелку - СМИ (видео)
14:24, 04 апреля 2017Общество
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В "мэрии" города заявили, что впервые слышат об акции.
В "мэрии" Ялты не слышали об этой акции / скриншот
В Ялте в оккупированном Крыму на одном из центральных пляжей появились мужчины, одетые в форму советских солдат времён Великой отечественной войны, передает РИА «Новый день».
Издание пишет, что около десятка мужчин изображали какой-то исторический бой. Хотя, что именно за бой – неизвестно. Сообщается, что в «городской администрации» Ялты, не смогли сообщить, что это была за акция и согласована ли она с «мэрией», заявив, что первый раз об этом слышат.
Отдыхающие на пляже засняли «бой».
На втором видео красноармейцы после «окончания войны» загружаются в обычный городской автобус.
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