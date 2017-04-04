На Волыни суд взял под стражу уличенного на взятке в 2 тысячи долларов главу РГА

В Волынской области взят под стражу с возможностью внесения залога уличенный во взятке в 2 тыс. долларов председатель Любомльской райгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, меру пресечения чиновнику в виде содержания под стражей с возможностью внесения 480 тыс. грн. залога избрана по ходатайству прокуратуры сегодня, 3 апреля.

Отмечается, что председателю райгосадминистрации объявлено подозрение в совершении особо тяжкого коррупционного преступления – вымогательстве и получении должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды (ч.4 ст. 368 УК Украины).

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В ведомстве напомнили, что неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долларов чиновник получил 30 марта за вынесение и подписание им распоряжения о предоставлении в аренду земельного участка площадью 16 га из числа земель, невостребованных долей (паев) за пределами населенных пунктов, для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Однако он сразу был разоблачен правоохранителями.

В настоящее время решается вопрос об отстранении его от должности.