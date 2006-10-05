Ющенко как гарант прав и свобод воспрепятствует популизму

Европейский банк реконструкции и развития в текущем и в следующем году планирует на 50% увеличить финансирование своих проектов в Украине. Об этом сообщил президент ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, главные темы встречи – продолжение и расширение проектов ЕБРР в Украине, система коллективной энергетической безопасности Европы и продолжение работы над объектом «Укрытие» в Чернобыле.

Говоря об увеличении финансирования проектов в Украине, Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что речь идет, в частности, о внедрении энергосберегающих технологий, реабилитации старых мощностей (ТЭЦ, ГРЭС, мелких электростанций), муниципальных проектах, а также проектах развития транспортной сети Украины.

Ж.ЛЕМЬЕР отметил, что «появляются новые перспективы сотрудничества с частным сектором Украины, что, в свою очередь, позволит увеличить количество рабочих мест в Украине».

ЕБРР также рассматривает возможности совместной работы над украинскими проектами вместе с Европейским инвестиционным банком.

Президент Украины, со своей стороны, выразил удовлетворение уровнем сотрудничества из ЕБРР на данном этапе. Глава государства заверил, что он как гарант прав и свобод граждан воспрепятствует популизму, особенно в экономической и финансовой политике государства, если таковой появится. Он также подтвердил неизменность внешнеполитического курса Украины в направлении евроинтеграции и выразил свое видение общей энергетической безопасности Европы и Украины.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предложил Ж.ЛЕМЬЕРУ провести в 2009 г. в Киеве ежегодное собрание ЕБРР.

В беседе с украинской стороны также приняли участие глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК.

Со стороны ЕБРР присутствовали директор Бизнес-группы Оливье ДЕКАМП и директор в Украине, глава Представительства ЕБРР Камен ЗАХАРИЕВ.

На пятницу, 6 октября, запланирован второй раунд переговоров Президента Украины с президентом ЕБРР.