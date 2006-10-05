Сегодня вечером киевская милиция задержала двух подозреваемых в убийстве сотрудника “5 канала” Евгения Опанасюка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в г. Киеве, оба задержанных - жители г. Бровары Киевской области, оба 1982 года рождения и учатся в Киеве. При этом один из них учится на одном факультете с покойным (четвертый курс заочного отделения юридического факультета Киевского национального экономического университета).

Как отметили в ЦОС, для задержания подозреваемых сотрудникам милиции понадобилось четыре часа с момента совершения преступления. Обоих задержали по месту их проживания в Броварах.

По предварительным данным, со слов задержанных, у однокурсника потерпевшего приблизительно 3-4 месяца назад возник с ним конфликт. Чтобы выяснить отношения, он решил для подстраховки взять своего товарища – студента другого вуза, который в прошлом занимался боксом. Е.Опанасюка они встретили в вестибюле одного из корпусов учебного заведения, куда пришли заранее. Однокурсник сотрудника “5 канала”, увидев последнего, подошел к нему и без каких-либо объяснений начал бить. К драке присоединился и его товарищ. В ходе конфликта знакомый погибшего достал нож и нанес им 7 ударов, после чего оба нападавших исчезли с места совершения преступления.

В настоящее время все обстоятельства и причины преступления выясняются. Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по ст.115 “Умышленное убийство” Уголовного кодекса Украины.