АМК назовет новые компании, уличенные в нарушениях на рынке лекарств

На следующей неделе Антимонопольный комитет Украины назовет новую группу компаний, уличенных в нарушениях антиконкурентного законодательства на рынке лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Донецке исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он напомнил, что "в декабре мы назвали семь самых крупных компаний, которые рассматриваются теперь, как ответчики по делу". "В начале следующей недели я назову имена еще группы компаний, которые будут ответчиками по делу к этим семи", - сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он отметил, что АМК продолжает исследование рынка оптовой торговли лекарственными средствами.

"К сожалению, ситуация на рынке лекарственных средств свелась к тому, что национальный товаропроизводитель очень ограничен в своих возможностях, и где-то не меньше 80% рынка – это все поставки из-за рубежа. И в этой ситуации ценовое поведение оптовых поставщиков играет очень большую роль", - указал глава АМК.

По его словам, АМК считает, что поведение оптовых компаний на рынке лекарственных средств "содержит признаки нарушения антиконкурентного законодательства".

Он также акцентировал, что "планирует принятие первых решений в сфере лекарственных средств на март месяц".

"Но мы дальше не остановимся – мы пойдем в рынки розничной торговли лекарственными средствами. Это будет сделано обязательно. Мы дойдем до всех аптек", - сказал глава АМК. И добавил, что несмотря на то, что в АМК "небольшой аппарат", Комитет найдет средства, "чтобы привлечь к этому других участников со стороны государственных органов".

"Чтобы весь этот рынок был абсолютно прозрачным, понятным и социально направленным. Чтобы каждый украинец знал, что он может получить необходимый товар за конкурентную цену", - заключил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщалось в СМИ, ранее Антимонопольный комитет Украины назвал семь компаний, подозреваемых в резком необоснованном поднятии цен на лекарства. Среди нарушителей - оптовые поставщики фармацевтических препаратов из двух регионов: киевские «Оптима-фарм», «ВВС», «Альба Украина», «Аптека - Биокон», «Интерфарм», а также днепропетровские «БаДМ» и «Вента».