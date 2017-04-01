На Тернопольщине при получении 2 тысяч долларов взятки задержали землеустроителя сельсовета
Чиновника задержали "на горячем".
В Тернопольской области вчера при получении 2 тыс. долларов взятки задержан специалист-землеустроитель сельского совета Збаражского района.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, данную сумму чиновник требовал от местного жителя за содействие в победе в конкурсе на право аренды двух земельных участков и последующего заключения договора аренды.
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Землеустроителя работники управления защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции в Тернопольской области задержали при получении денег.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).