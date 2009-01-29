МВФ подтвердил, что Нацбанк выполняет все условия сотрудничества

Международный валютный фонд подтвердил, что Национальный банк Украины выполняет все обязательства по первому этапу сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«МВФ подтвердил, что все обязательства, которые мы брали по первому этапу, они выполнены, – сказал А.ШАПОВАЛОВ. – У нас два критерия – это монетарная база, и второе – чистые международные резервы по курсу, который был на дату составления программы. Мы выполнили как один, так и второй показатель».

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая изучает выполнение Украиной пунктов соглашения, от чего зависит предоставление следующего транша.