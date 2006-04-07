Что мы должны знать о чужих личных тайнах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО со своими предложениями вернул для повторного рассмотрения парламентом Закон «О защите персональных данных», принятый парламентом 16 марта.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предложения Президента во время рассмотрения Закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять заместитель министра юстиции Украины Лидия ГОРБУНОВА.

В предложениях Президент отмечается, что данный закон не может быть подписан, поскольку его концептуальные начала, многочисленные нормы не согласуются с Конституцией Украины, требованиями международно-правовых актов, он содержит ряд внутренних противоречий. Его введение в действие приведет к нарушению конституционных прав человека, невыполнению международных обязательств Украины. Предлагается данный закон отклонить, а вместо этого обеспечить разработку и принятие закона, который в соответствии с Конституцией Украины и международными обязательствами нашего государства должным образом урегулировал бы этот важный для общества вопрос.

Справка УНИАН. 16 марта Верховная Рада приняла Закон Украины „О защите персональных данных”. “За” проголосовали 287 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом регулируются вопросы, связанные с: определением права собственности на персональные данные; определением порядка осуществления определенных действий с персональными данными (сбор, накопление, хранение и распространение); установлением порядка доступа к персональным данным; порядком внесения изменений и дополнений в персональные данные; обеспечением защиты персональных данных, установлением видов ответственности, а также возможностью осуществления выплаты компенсации за нанесенный материальный и моральный вред.

Кроме этого, законом предусмотрена возможность международного сотрудничества в сфере защиты персональных данных, а также по другим вопросам.

Данный закон предложено не распространять на деятельность по созданию баз персональных данных физическим лицом исключительно для личных или бытовых потребностей.

Законом установлено, что по договору или поручению владелец персональных данных может предоставить право распоряжаться этими данными другому физическому или юридическому лицу – распорядителю персональных данных.