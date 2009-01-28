Назначен новый глава нацбанка...

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о назначении главой центробанка Казахстана Григория Марченко, опытного банковского менеджера, который уже занимал этот пост в послекризисный 1999-й год и, по общему мнению, показал себя с наилучшей стороны.

Электронная версия журнала «Экономист» прогнозирует, что главной задачей Марченко на этом посту будет обеспечение плавной девальвации национальной валюты. Тенге удерживается на уровне 120,5 за доллар с 2007 года, но с тех пор резкое падение цен на нефть и металл – ключевые статьи казахстанского экспорта – уменьшили золотовалютные запасы Национального Баннка Казахстана с 19,9 млрд долларов до 17 млрд. Сказывается и 37-процентная девальвация российского рубля, в результате которой казахстанские экспортеры теряют свои конкурентные преимущества.

Девальвации тенге не избежать, и Минэкономики Казахстана уже намекнул, что на протяжении года нацвалюта полегчает на 10 процентов. Казахстанские чиновники переживают, что удешевление тенге, стоит ему только начаться, выйдет из-под контроля и приведет к спекулятивным атакам на национальную валюту. Ослабленная банковская система, которая в нынешнем году должна уплатить 14 млрд долларов по внешним обязательствам, может не выдержать удар. Государство уже рекапитализировало за счет налогоплательщиков два самых больших банка, и намеревается спасать еще два.