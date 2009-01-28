НКРЭ завтра утвердит предельную цену на газ для промпредприятий

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на своем очередном заседании в четверг рассмотрит вопросы пересмотра тарифов на транспортировку природного газа и утвердит предельную цену газа для промышленных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, в повестку дня завтрашнего заседания дополнительно внесены вопросы об утверждении тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами для ДК „Укратрансгаз”, об утверждении общего тарифа на транспортировку природного газа.

Также на завтрашнем заседании комиссия намерена утвердить предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. Отдельно планируется утвердить размер граничной цены для предприятий горно-металлургического и химического комплексов, внесенных в перечень, утвержденный постановлением Кабинета министров от 14 октября 2008р. (№ 925).

Кроме того, комиссия планирует утвердить цены продажи природного газа собственной добычи для газодобывающих предприятий, которые осуществляют его добычу на основании специальных разрешений на пользование недрами.