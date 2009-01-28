Доллар на межбанке подешевел

Сегодня к закрытию торгов на межбанке доллар подешевел до 7,805/7,835 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на доллар упали. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,025/8,145 грн., к 11:00 спрэд сузился до 8,03/8,12 грн., а к 12:00 цены упали до 7,95/8,01 грн. К закрытию ценовые уровни достигли минимума - 7,805/7,835 грн. В 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,80 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2370/0,2435 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2380/0,2430 грн., а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2400 грн. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2325/0,2350 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 33,0100 рубля (+0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3160/1,3315 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6470/10,8365 грн., к 11:00 цены составили 10,6560/10,8055 грн., а к 12:00 цены ушли вниз - 10,5315/10,6410 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 10,3345/10,4040 грн