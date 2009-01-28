Таможенный пост «Рава-Русская» из-за долгов отключили от электрики

Сегодня по указанию руководства Жовкивских районных электросетей полностью отключен от электроснабжения таможенный пост «Рава-Русская».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, причиной обесточивания Рава-Русской таможни стала задолженность за потребленную электроэнергию.

«Руководство таможни принимает все меры для возобновления работы пункта пропуска, в то же время просит субъекты внешнеэкономической деятельности и граждан пользоваться для пересечения границы другими пунктами пропуска на территории Львовской области: «Краковец – Корчевая» и «Шегини – Медика», - говорится в сообщении пресс-службы.