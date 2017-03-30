Расшатывание ситуации в стране: СБУ предупредила о высоком уровне террористической угрозы в Одесской области

В Одесской области высокий уровень террористической угрозы в преддверии годовщины событий 2 мая. Об этом заявил начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Виктор Кононенко, пишет "112 Украина".

Кононенко подчеркнул, что внутри страны продолжается расшатывание ситуации.

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"Мы работаем. И в связи с событиями 2 мая, которые приближаются, годовщиной этих событий... Если говорить об уровне террористической угрозы, то мы не будем скрывать, он является достаточно высоким. Мы должны понимать, что против нас ведется не только АТО на востоке, но и продолжается расшатывание ситуации внутри страны. Террористические проявления – это один из способов расшатать ситуацию. На сегодня мы достаточно эффективно влияем на это, достаточно много случаев предупреждаем и будем делать в будущем", - заявил Кононенко.

***2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. В связи с этим судебные процедуры по рассмотрению этого дела начались еще в конце 2014 г.