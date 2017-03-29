Стоит ли уволить руководство НАПК из-за проблем в работе реестра е-деклараций? – опрос УНИАН

С приближением 31 марта, даты окончания второго этапа подачи электронных деклараций, сайт Нацагентства по предотвращению коррупции перестал выдерживать нагрузку. Чиновники жалуются, что не могут открыть сайт, реестр или сохранить изменения даже посреди ночи, когда нагрузки должно быть меньше.

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В итоге 29 марта ситуацию прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман, который заявил, что и сам до сих пор не может подать свою декларацию. При этом глава правительства посоветовал членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уйти в отставку из-за их неспособности организовать нормальную работу реестра.

В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак заявила, что в настоящее время реестр электронных деклараций уже работает и декларации подаются, а также заявила, что в отставку подавать не собирается.

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При этом министр юстиции Украины Павел Петренко добавил, что правительство не может уволить членов НАПК. В то же время, если они не уйдут в отставку добровольно, их можно будет уволить через внесение соответствующих изменений в законодательство в Верховной Раде.

Отметим также, что полгода назад, когда был первый этап подачи е-деклараций, были такие же проблемы с доступом к реестру е-деклараций накануне предельного срока представления финансовой отчетности чиновниками.

В связи с этим УНИАН решил узнать мнение своих читателей относительно того, стоит уволить руководство НАПК из-за проблем в работе реестров е-деклараций.