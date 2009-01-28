Доллар на межбанке чуть «присел»

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим понижением котировок – 8,025/8,145 грн., цены на российскую валюту снизились – 0,2370/0,2435 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6470/10,8365 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3285/1,3287 долл. (вторник – 1,3242/1,3244).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,70/7,80 грн.