Железной дороге не хватает пассажиров

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) меняет график движения некоторых поездов из-за снижения пассажиропотока. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, поезд № 42-58/41-57 сообщением Киев-Чернигов-Москва с 29 января 2009 года будет отправляться из Киева через день вместо ежедневного курсирования. Из Москвы в Киев поезд будет отправляться по четным числам месяца в период со 2 по 28 февраля 2009 года.

С 30 января 2009 г. также через день из Хмельницкого и Житомира будет отправляться поезд № 56/55 Хмельницкий-Житомир-Москва, а из Москвы – с 3 февраля по 1 марта 2009 года - по нечетным числам месяца.

Поезд № 90/89 Жмеринка-Москва с 29 января 2009 года из Жмеринки и Хмельницкого в Москву будет следовать через день по нечетным дням, в обратном направлении – со 2 по 28 февраля 2009 года - по четным.

Вводятся также другие изменения.

Как отмечается в сообщении, Юго-Западная железная дорога будет контролировать пассажиропоток и изменять график движения поездов в зависимости от популярности маршрутов.