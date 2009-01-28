Увеличилась продажа бензина на АЗС

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 117 единиц, в декабре 2008 года увеличилась на 13,6%, по сравнению с декабрем 2007 года, до 315,4 тыс. тонн, дизельного топлива – на 3,8% - до 133,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 63,4% приходилось в декабре на продажу бензина марок А-94-98, 29,7% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

В декабре 2008 года через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 2,779 млрд. грн., из которой 1,951 млрд. грн. (70,2%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,828 млрд. грн. (29,8%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 января 2009 года на АЗС в остатках насчитывалось 129 тыс. тонн бензина и 59,8 тыс. тонн дизельного топлива.