Украину удивили заявления ЕС

Представительство Украины в Европейском Союзе удивлено обвинениями представителем Комиссара ЕС по вопросам юстиции Фризо РОСКАМ-АББИНГ о задержке украинской стороной подписания соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС.

“То, что Европейская Комиссия прибегла к поспешным публичным заявлениям, свидетельствует, очевидно, о неосведомленности о реальном положении вещей. Можно также предположить, что европейская сторона исчерпала запас аргументов за столом переговоров, чтобы оправдать выдвижение полностью неприемлемых для Украины предложений к соглашению о реадмиссии, которые носят дискриминационных характер”, - отмечается в комментарии Представительства.

Также указывается, что именно европейская сторона лишь через 2 месяца после проведения последнего раунда переговоров (20 июля 2006 г.) 2 октября внесла на рассмотрение Украины предложения, дискриминирующие ее по сравнению с другими странами региона.

“В связи с этим промедление и оттягивание момента формализации соглашений об упрощении визового режима и реадмимсии вряд ли находятся в сфере ответственности именно Украины”, - отмечают в Представительстве.

Украина готова и заинтересована продолжать конструктивный и плодотворный диалог с ЕС и делать все возможное для скорейшего поиска компромисса и заключения пакетных соглашений. При этом мы исходим из того, что подготовленные двусторонние соглашения должны обеспечить надлежащий баланс интересов сторон.

С 2002 года Украина и ЕС ведут переговоры о заключении Соглашения о реадмиссии и с 2005 года - об упрощении визового режима. Украинская сторона считает, что за время ведения переговоров стороны достигли значительного прогресса, что позволяет сторонам уже в ближайшее время выйти на финальную стадию переговоров. В Представительстве считают этот процесс конструктивным и деловым и надеются, что следующий раунд переговоров, который состоится 10 октября в Брюсселе, будет последним.

Как сообщал УНИАН, представитель Комиссара ЕС по вопросам юстиции Ф.РОСКАМ-АББИНГ сообщил 3 октября с.г. в интервью “Радио Свобода”, что задержка в подписании Соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС возникла по вине украинской стороны.

Украина надеялась подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и Европейским Союзом во время саммита Украина-ЕС, который состоится 27 октября в Хельсинки (Финляндия), в случае успешного завершения двусторонних переговоров.