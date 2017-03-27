Для ликвидации последствий взрывов в Балаклее местные власти выделили еще 2 миллиона гривень

03:34, 27 марта 2017
Общество
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По состоянию на 20:00 26 марта на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов.

фото: УНИАН

Для ликвидации последствий взрывов боеприпасов на артиллерийских складах Балаклейский райсовет выделил 2 миллиона гривень, сообщается на официальном сайте местной РГА.

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"Из районного бюджета было выделено дополнительно 2 млн грн на проведение аварийно-восстановительных работ в г. Балаклея и на прилегающих территориях. Средства будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 23 марта в результате пожара на складах боеприпасов, расположенных на территории в/ч А1352", — говорится в сообщении.

Отметим, что решение принято на внеочередной сессии райсовета, которую созвано 26 марта по инициативе председателя РГА Степана Масельского.

Между тем, в ГСЧС сообщают, что по состоянию на 20:00 26 марта на технической территории арсенала наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов периодичностью 1 взрыв в 2 часа. Радиус разлета осколков не выходит за пределы технической территории арсенала.

По состоянию на этот же час, пиротехническими подразделениями ГСЧС территорию города Балаклея и 9 населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищено от взрывоопасных предметов.

Для ликвидации отдельных очагов тления на технической территории арсенала Минобороны привлечено 3 пожарных танка и инженерная машина разграждения (ИМР). Для подвоза воды и заправки пожарных танков от ГСЧС Украины привлечено 3 пожарных автоцистерны.

К штабу по ЧС поступило 363 заявки по выявлению боеприпасов на территории города, которые по состоянию нам 20 час. 26 марта отработанные пиротехническими группами ГСЧС.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее
Теги: #ГСЧС#Балаклея