Пираты разрешили морякам с «Фаины» позвонить домой

Почти всем членам экипажа украинского судна «Фаина» пираты позволили позвонить домой, сообщил сегодня главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень – Совфрахт» Михаил Войтенко, передает ИТАР-ТАСС .

«Все говорят, что состояние здоровья моряков удовлетворительное, продовольствие и вода есть, - отметил он после телефонных разговоров с родственниками захваченных. - Устраивать шум и скандалы в настоящее время не только не с чего, но и просто вредно – переговоры идут, причем непосредственно между судовладельцем и пиратами».

Украинское судно «Фаина» следовало в Кению с грузом вооружения, когда было захвачено пиратами 25 сентября в Индийском океане. На его борту находятся танки Т- 72, гранатометы, зенитные установки, боеприпасы. Экипаж состоит из 17 украинцев, двух россиян и латыша. Еще один гражданин России, капитан Владимир Колобков, скончался вскоре после захвата судна от сердечного приступа.

Газета.ру