МИД России отреагировал на запрет въезда Самойловой в Украину
МИД РФ уже раскритиковал запрет Киева на въезд Самойловой.
В МИД России прокомментировали решение СБУ запретить въезд в Украину представительнице России на Евровидении-2017 Юлии Самойловой. Слова источника во внешнеполитическом ведомстве РФ приводит РИА Новости.
"Это циничное и бесчеловечное решение", — считает источник российского агентства.
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Ранее руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой запретили въезд в Украину сроком на три года.
Как сообщал УНИАН, по информации российского "Первого канала", от России на Евровидение-2017 в Киев должна была поехать Юлия Самойлова.
По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.
20 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет заменять участника Евровидения-2017, если Самойлову не пустят в Украину из-за ее посещения оккупированного Крыма.