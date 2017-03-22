Должностных лиц "Киевавтодора" уличили в хищении сотен миллионов гривень, проводятся обыски (фото)

Сотрудники СБУ и ГПУ проводят обыски в «Киевавтодоре». В корпорации заявляют, что следственные действия проводятся по непонятным причинам. Об этом говорится в сообщении «Киевавтодора» в Facebook.

В корпорации также заявили, что в связи с обысками, работа предприятия частично парализована.

«Сегодня с 09.30 час. в коммунальной корпорации «Киевавтодор» Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводит следственные действия. Работу предприятия частично парализовано», - говорится в сообщении.

В то же время, в СБУ объясняют, что должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» уличили в хищении сотен миллионов гривень.

"Правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В СБУ объяснили, что во время ряда обысков в офисах "Киевавтодора", на предприятиях- подрядчиках, фиктивных структурах и месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерная техника, на которой изготовлялись фиктивные финансово-хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении сделок, и почти четыре миллиона неучтенных гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.