Скончался еще один ребенок, раненый при нападении на ясли в Бельгии
18:38, 23 января 2009Общество
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Многие раненые - в критическом состоянии
Скончался еще один, четвертый ребенок, раненый при нападении на ясли в Бельгии. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек, включая одного взрослого, сообщают местные СМИ.
Сейчас в университетском госпитале Гента находятся еще девять раненых убийцей малышей в возрасте от 18 месяцев до трех лет, большинство в критическом состоянии.
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