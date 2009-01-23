Скончался еще один ребенок, раненый при нападении на ясли в Бельгии

18:38, 23 января 2009
Общество
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Многие раненые - в критическом состоянии

Скончался еще один, четвертый ребенок, раненый при нападении на ясли в Бельгии. Таким образом, число погибших возросло до пяти человек, включая одного взрослого, сообщают местные СМИ.

Сейчас в университетском госпитале Гента находятся еще девять раненых убийцей малышей в возрасте от 18 месяцев до трех лет, большинство в критическом состоянии.

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