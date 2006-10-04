Чиновник Черновецкого ”погорел” на взятке в 3 тыс. долларов

В Киеве 3 октября во время получения взятки задержан заместитель председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности одной из столичных районных государственных администраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Киеве, должностное лицо требовало и получило 3 тыс. дол. взятки за продление договора аренды помещения от директора одной из коммерческих структур.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.