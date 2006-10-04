Чиновник Черновецкого ”погорел” на взятке в 3 тыс. долларов
15:31, 04 октября 2006Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве 3 октября во время получения взятки задержан заместитель председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности одной из столичных районных государственных администраций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Киеве, должностное лицо требовало и получило 3 тыс. дол. взятки за продление договора аренды помещения от директора одной из коммерческих структур.
Прокуратурой возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.
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